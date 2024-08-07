07 Ağustos 2024, Çarşamba
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İzmir’de korkunç cinayet: Kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamış
İzmir Karşıyaka’daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içindede kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için şüphelinin tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.