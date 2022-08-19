İzmir’de katil damattan skandal savunma: “Boşanma davası açtığı için öldürdüm”

İzmir Karabağlar’da, kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma sürecinde olduğu eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek katleden aynı suç aletiyle de iki baldızını yaralayan sanık karakolda ifade verdi. Cani damat ifadesinde, “Boşanma davası açtığı için öldürdüm” şeklinde konuştu. Sanık işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilirken, cenazeler de yapılan otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

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