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İzmir'de karpuz hasadı başladı

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda hasat heyecanı yaşanıyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde yılın ilk karpuz hasadı başladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, karpuz hasadının detaylarını aktardı.

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