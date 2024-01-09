09 Ocak 2024, Salı
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İzmir’de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı: 5 yaralı
Kaza, 6 Ocak tarihinde Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2’si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.