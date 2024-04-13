13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de iş adamı başından vurulmuş halde kamyonetinde bulundu

İzmir’de iş adamı başından vurulmuş halde kamyonetinde bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2024 13:43
İzmir’de 49 yaşındaki iş adamı Mehmet Akgül, kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili Akgül’ün eşi A.A. (42), sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (35) ve tetikçi G.U. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi A.A. hariç diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş adamına eşi ve sevgilisinden kanlı infaz
İş adamına eşi ve sevgilisinden kanlı infaz
Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar!
Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar!
Fatih’te müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı
Fatih’te müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı
Ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken yakalandı
Ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken yakalandı
Aracında silahla vurulmuştu: 2 kişi tutuklandı
Aracında silahla vurulmuştu: 2 kişi tutuklandı
Direksiyon başında bilincini kaybetti!
Direksiyon başında bilincini kaybetti!
Feci trafik kazası!
Feci trafik kazası!
Teleferik kabininden tahliye anı!
Teleferik kabininden tahliye anı!
Taksiye çarparak böyle takla attı
Taksiye çarparak böyle takla attı
Kabinler nasıl havada asılı kaldı?
Kabinler nasıl havada asılı kaldı?
Teleferik faciası! Kaza anı kamerada
Teleferik faciası! Kaza anı kamerada
Erzurum’un kendine özgü kahvaltısı!
Erzurum’un kendine özgü kahvaltısı!
Daha Fazla Video Göster