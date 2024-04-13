İzmir’de iş adamı başından vurulmuş halde kamyonetinde bulundu

İzmir’de 49 yaşındaki iş adamı Mehmet Akgül, kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili Akgül’ün eşi A.A. (42), sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (35) ve tetikçi G.U. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi A.A. hariç diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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