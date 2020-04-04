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04.04.2020

İzmir'de hemşireye korkunç saldırı! Camları kırdı, ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, aile sağlığı merkezini bastı. Hemşireye saldıran öfkeli kadın, binanın camlarını kırdı. Hemşirenin boynunda morluklar oluşurken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum." dedi.

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