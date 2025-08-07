07 Ağustos 2025, Perşembe

İzmir'de direksiyon başında 45 yıl sıfır ceza
İzmir’de direksiyon başında 45 yıl sıfır ceza

İzmir'de direksiyon başında 45 yıl sıfır ceza

Giriş: 07.08.2025 13:29
İzmir'de yaşayan ve 45 yıldır aktif olarak taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Özden, bugüne kadar hiçbir trafik kuralını ihlal etmeyerek ceza almadan mesleğini sürdürüyor. Trafik güvenliğine verdiği önem ve kurallara olan hassasiyetiyle dikkat çeken Özden, hem meslektaşlarına hem de genç sürücülere örnek oluyor. Özden'in bu örnek davranışı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından da takdirle karşılandı. Oda Başkanı Erkan Özkan, Hüseyin Özden'i çalıştığı taksi durağında ziyaret ederek kendisine çiçek ve plaket takdim etti.
