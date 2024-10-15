15 Ekim 2024, Salı
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İzmir'de alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı araç merdivene düştü! Kaza anı kamerada

İzmir'de alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı araç merdivene düştü! Kaza anı kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 16:00
İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çarptığı park halindeki başka bir araçla merdivenlere düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sürücü tedaviye alındı.
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