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İzmir’de 84 yaşında koronavirüs yenen hasta, taburcu oldu
İzmir’de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.
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