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04.04.2020

İzmir’de 84 yaşında koronavirüs yenen hasta, taburcu oldu

İzmir’de  yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.

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