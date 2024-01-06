06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2024 16:04
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, merkez üssü Çandarlı Körfezi açıkları olarak belirtildi. Ayrınıtları Sefer Ayçe aktardı.
İzmir’de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da Kastamonu rüzgarı!
İstanbul'da Kastamonu rüzgarı!
3 şehidin buruk hikayesi
3 şehidin buruk hikayesi
Deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi
Deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi
CHP’de aday tartışması
CHP'de aday tartışması
TEM’de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 yaralı
TEM'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 yaralı
Taşlı-sopalı trafik kavgası! İşte o anlar
Taşlı-sopalı trafik kavgası! İşte o anlar
İstanbul’da feci ölüm!
İstanbul'da feci ölüm!
Gözlük gözleri tembelleştirir mi?
Gözlük gözleri tembelleştirir mi?
Meteoroloji uyardı: Balkanlar’dan yola çıktı!
Meteoroloji uyardı: Balkanlar'dan yola çıktı!
Söz vermişlerdi! Geri döndüler
Söz vermişlerdi! Geri döndüler
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a veda
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a veda
Daha Fazla Video Göster