Oyuncak arabasıyla yolda ilerleyen özel gereksinimli genci darbetti! Saldırı anı kamerada
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerleyen 19 yaşındaki özel gereksinimli Mehmet Gökburun, yolun ortasından gittiğini öne süren bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, jandarma tarafından polise teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Doğukan HavuzEditör
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