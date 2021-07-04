İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık

Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor. Genel sanat yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri alıyor. Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN