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İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık

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Giriş: 04.07.2021 09:04
Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor. Genel sanat yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri alıyor. Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı belirtiliyor.
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