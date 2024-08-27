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İzmir Körfezi'nde kirlilik alarmı! Deniz marulu istilası oldu, suyun rengi değişti

İzmir Körfezi'nde kirlilik alarmı! Deniz marulu istilası oldu, suyun rengi değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 19:57
İzmir Körfezi, yerel yönetimin yaptığı yanlışlar yüzünden kirlendi. Zaman zaman deniz marulu ile kaplanan körfezde suyun rengi de değişti. Kirli su nedeniyle körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Peki körfezdeki kirliliğin nedeni ne, hangi önlemler alınmalı? Haberimizde izliyoruz.
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