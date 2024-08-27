27 Ağustos 2024, Salı
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İzmir Körfezi'nde kirlilik alarmı! Deniz marulu istilası oldu, suyun rengi değişti
İzmir Körfezi, yerel yönetimin yaptığı yanlışlar yüzünden kirlendi. Zaman zaman deniz marulu ile kaplanan körfezde suyun rengi de değişti. Kirli su nedeniyle körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Peki körfezdeki kirliliğin nedeni ne, hangi önlemler alınmalı? Haberimizde izliyoruz.