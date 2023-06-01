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İzmir Körfezi can çekişiyor!

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Giriş: 01.06.2023 13:54
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu yıllardır çözülemiyor. Deniz marulu ile kaplanan bölgede renk değişimi yaşanıyor. Körfezden pis koku da yayılıyor.
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İzmir Körfezi can çekişiyor!
İzmir Körfezi can çekişiyor!
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