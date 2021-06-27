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İzmir Konak'ta patlama: 3'ü çocuk 5 yaralı

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Giriş: 27.06.2021 23:17
İzmir'in Konak ilçesinde, bir evde meydana gelen patlama nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çınartepe Mahallesi'nde, Barış A'nın yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama esnasında Barış A. ağır yaralanırken, pencerelerden savrulan cam parçalarıyla sokaktan geçen Çağlar Ç. (45), Rüzgar Ç. (5), Ada Ç. (9) ve Elisa Ç. (7) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Barış A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Zifer Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış A'nın, bir gün önce ailesiyle tartıştığını iddia etti.

Büyük bir patlama sesi duyduklarını belirten Karataş, "Evde gaz kaçağı var. Daha sonra çakmak mı çakıyor bir şey mi ateşliyor. Daha sonra patlama meydana geliyor. Dışarıdan geçen 3 çocuk ve bir yetişkin de cam parçalarıyla yaralanıyor. Patlamanın etkisiyle camların üzerindeki metal korumalar bile fırlamış." dedi.

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