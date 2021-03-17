İzmir Karşıyaka'da imar isyanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 mahallede arsaların yüzde 45'ine el konulmasını öngören imar planı isyana neden oldu. Sıkıntılarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileten mahalle sakinleri imar planında değişiklik yapılmazsa eylemlerini büyükşehir belediyesine taşıyacak.

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