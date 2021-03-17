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0){for(t=0;t
17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA İzmir Karşıyaka'da imar isyanı Giriş: 17.03.2021 12:18 Güncelleme:17.03.2021 12:18 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 mahallede arsaların yüzde 45'ine el konulmasını öngören imar planı isyana neden oldu. Sıkıntılarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileten mahalle sakinleri imar planında değişiklik yapılmazsa eylemlerini büyükşehir belediyesine taşıyacak. DİĞER