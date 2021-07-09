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İzmir Foça'da orman alev alev yandı!

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Giriş: 09.07.2021 07:24
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı. İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan, dün akşam saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilen ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangın, saat 03.00 sıralarında yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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