İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse'yi kurtaran görevli yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve "Kedi sesi çıkartırım" dediği anlarla yürekleri yakan Minik Buse'yi hayata bağlayan görevli Özlem Tezel A Haber canlı yayınında kurtarma sürecinde yaşanan zorlu süreci anlattı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve "Kedi sesi çıkartırım" dediği anlarla yürekleri yakan Minik Buse'yi hayata bağlayan görevli Özlem Tezel A Haber canlı yayınında kurtarma sürecinde yaşanan zorlu süreci anlattı.

Buse 9,5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Buse'nin sağlık durumu ise iyi ve hayati bir tehlikesi bulunmuyor.