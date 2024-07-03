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İzmir Bornova'da orman yangını! Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 18:24
İzmir'de Bornova bölgesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken; yoğun duman nedeniyle Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapatıldı. Öte yandan İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin ulaştığı kırsal Beşyol ile Sarnıç mahalleleri boşaltıldı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı. İşte detaylar...
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