İyilik yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazını kılmak için camiye giderken yol kenarında altın bulan Erol Kahveci, hayatının şokunu yaşadı. Polis ekipleriyle birlikte kuyumcuya giden Kahveci, altınların sahte olduğunu öğrendi. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından Kahveci ile birlikte polis karakoluna giderek gerekli tutanakları hazırladı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Erol Kahveci isimli vatandaş, yatsı namazı için Kavaklı Mezarlığında bulunan camiye giderken yol kenarında içerisinde 10 tane bilezik bulunan bir poşet buldu.

Kahveci, bilezikleri bulduğu yerin yakınındaki bir iş yerine gelerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine poşet içerisindeki burma bilezikleri teslim eden Kahveci, bilezikleri bulduğu yeri de gösterdi.

BİLEZİKLER SAHTE ÇIKTI

Erol Kahveciyi de polis aracına alan polisler, polis karakoluna gitmeden önce kuyumcuya giderek bileziklerin durumu hakkında bilgi aldı. Bilezikleri inceleyen kuyumcu bileziklerin altın değil imitasyon olduğunu söyledi. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından Kahveci ile birlikte polis karakoluna giderek gerekli tutanakları hazırladı.