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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnedi!

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Giriş: 10.07.2020 10:17
Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak Dilara Türkkan, siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dikkat çeken görüntülerde, Türkkan’ın yasaları çiğnediği görüldü.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

YASALARI ÇİĞNEDİ

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

"YETİŞİRİM DEMİŞTİM"

Türkkan'ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak 'Yetişirim demiştim' demesi dikkat çekti.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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