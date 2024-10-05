05 Ekim 2024, Cumartesi
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İyi hal indirimi kalkıyor! Yargı paketinde yeni düzenleme
AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için önümüzdeki günlerde yeni yargı paketlerini Meclis gündemine taşıyacak. Yeni yargı paketinde iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik elden geçirilecek. Kasten yaralama ve öldürmede denetimli serbestlik kalkabilir. Kadın ve çocuklara yönelik suçlar için de çalışma yapılıyor.