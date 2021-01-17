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İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

İHA
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Giriş: 17.01.2021 17:28
Güncelleme:17.01.2021 17:39
Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.

Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.

İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı İTFAİYE ERLERİ DOKTORU ARARKEN KEÇİYİ KURTARDI
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