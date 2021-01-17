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İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı
Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.
Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.