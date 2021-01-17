İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Tolun'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe'de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan bir keçi olduğunu fark etti.