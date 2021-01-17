17 Ocak 2021, Pazar
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İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

'de kayıp doktor 'u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Tolun'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe'de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan bir keçi olduğunu fark etti.

İtfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Karların içinde mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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