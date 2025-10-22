İşte Balıkesir’deki katliamların detayları

Balıkesir'in üç ilçesinde iki saat içerisinde üç kişiyi katledip yedi kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik, 2018'de de açık cezaevinden firar etmiş. 'Demir' kod adını kullanan Emlik'in 2013'ten bugüne kadar 21 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası var. Ancak sadece beş yıl dokuz ay 18 gün hapis yatmış. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

