22 Ekim 2025, Çarşamba

İşte Balıkesir'deki katliamların detayları
İşte Balıkesir’deki katliamların detayları

İşte Balıkesir'deki katliamların detayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 13:35
Balıkesir'in üç ilçesinde iki saat içerisinde üç kişiyi katledip yedi kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik, 2018'de de açık cezaevinden firar etmiş. 'Demir' kod adını kullanan Emlik'in 2013'ten bugüne kadar 21 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası var. Ancak sadece beş yıl dokuz ay 18 gün hapis yatmış. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
