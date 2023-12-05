05 Aralık 2023, Salı
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İşte A'dan Z'ye Seçil Erzan'ın ponzi zinciri! İlk ne zaman başladı? Kayıp paralar nereye gitti?
Türkiye haftalardır futbol dünyası başta olmak üzere onlarca kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ı konuşuyor. Denizbank'ta müdür olarak çalışan Erzan'ın vurgununda raporlar, telefon kayıtları, görüntüler ve ifadeler adeta birbirine karıştı. Peki ama Seçil Erzan'ın ponzi zinciri nasıl başladı? Kayıp olan milyon dolarlar nereye gitti?