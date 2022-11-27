İşte 7,4’lük Marmara Depremi’nin simülasyonu

Düzce Depremi, "sarsıntı anında neler yapılması gerekiyor?" sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Bu sorunun yanıtı için İstanbul Başakşehir'deki deprem simülasyon merkezine gideceğiz. A Haber ekibi 1999'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’ni deneyimledi ve uzmanından sorunun yanıtını aldı.