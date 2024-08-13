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İstanbul'un köylerinde yaşam! Trafik ve stresten uzakta köy hayatı yaşıyorlar

İstanbul'un köylerinde yaşam! Trafik ve stresten uzakta köy hayatı yaşıyorlar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 10:00
İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan Karabeyli Köyü'nde, hayvancılık yapılmaya devam ediliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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