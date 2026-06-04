İzmir'de savaş uçaklarından gövde gösterisi!

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, Havacılık ve Gençlik Festivali kapsamında tarihi anlara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki yaklaşık 40 hava aracı, "Fil Yürüyüşü" yaparak dosta güven düşmana korku saldı. Gökyüzünün çelik kanatlarının pistteki ihtişamı nefes keserken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava araçları gövde gösterisinin başrolünde yer aldı. A Haber muhabiri Tayfun Er, heyecan dolu organizasyonun detaylarını aktardı.