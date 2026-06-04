Malatya'nın simgesi Teze Camii: İbadete açılacağı günü bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'nın tarihi simgelerinden Teze Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Malatyalılar için önemli bir manevi değer taşıyan Teze Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılması hedefleniyor. Kent sakinleri de tarihi mabedin kapılarını yeniden cemaatine açacağı günü heyecanla bekliyor. Restorasyon sürecindeki son durum ve çalışmaların detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel ve Prof. Dr. Murat Zengin anlattı.