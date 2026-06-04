"Türkiye'de herkes ev sahibi olsun istiyoruz" diyen Bakan Kurum'dan dev hamle: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı AA Editör Masası'nda Türkiye'nin çehresini değiştirecek dev konut hamlesinin detaylarını ilk kez paylaştı. Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje" dedi. Başvuruların 15 Haziran'da başlayacağını açıklayan Kurum, "İstiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun" ifadelerini kullanarak yeni sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu.