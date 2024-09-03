İstanbul’un köylerinde tarım! A Haber Alibahadır Köyü’nde

A Haber ekibimiz İstanbul'un köylerini gezmeye devam ediyor. Bugünkü adresimiz Beykoz Alibahadır Köyü oldu. Köyün geçim kaynaklarından biri de tarım. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ayrıntılar aktardı.

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