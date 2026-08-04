İstanbul'daki soruşturmada yeni gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya’nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın, Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarındaki kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.