Büyükçekmece'de toprak kayması! Görgü tanıkları A Haber'e konuştu

İstanbul Büyükçekmece'de sahil şeridinde meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yoluna tonlarca toprak ve ağaç parçası sürüklenirken, enkaz altında bir anne ile çocuğunun kalmış olabileceği yönündeki iddia üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen olay yerinden son gelişmeleri aktarırken, mahalle sakinleri gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü.