İstanbul'un deniz taksi mezarlığı

İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, çürümeye terk edildi. Paslanmaya yüz tutan deniz taksiler adeta bir mezarlığı andırıyor. A haber muhabiri Esra Keskin'den anlattı.

Esra Keskin deniz taksilerinin son durumunu şu ifadelerle anlattı:

''Deniz ulaşımını rahatlatmak amacıyla kullanılan gemiler karada bulunuyor . Deniz taksiler İBB otoparkına bırakılarak terk edildi.

Bir dönem deniz ulaşımını kolaylaştırmak için başlatılan deniz taksi projesinde kullanılıyordu. Ancak sonrasında Haliç kıyısında bekletilmeye başlatıldı.

İBB TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI

O gemiler sonrasında ise 2020 yılının Aralık ayında sudan çıkarıldı. Vinçler yardımıyla İstanbul Trafik Vakfına ait otoparka getirildi.

DENİZ TAKSİ MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ

Gemiler şu anda atıl bir şekilde çürümeye terk edilmiş durumda... Yaklaşık 13 taksiden ikisi ambulans kullanılıyordu. Fakat gemiler adeta kaderine terk edildi...

Öte yandan İBB 10 yolcu taşıyabilen, renklerini de vatandaşlar tarafından online olarak seçeceği 50 taksi projesini açıklamıştı. Ancak şu an burada 13 taksiyi görmek mümkün...