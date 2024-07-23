İstanbul’un barajlarında doluluk yüzde 61.03, uzmanlar uyarıyor: “Buharlaşma hat safhada”

Sıcakların etkisini artırdığı bugünlerde İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, “Bu yaz afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. Sıcaklığın, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3.5 milyon ton su harcamamız herhalde 4’e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar suyun dikkatli kullanılmasında fayda var. Sıcaklarla birlikte buharlaşma hat safhada, su yüzeyindeki buharlaşmadan dolayı ve su kullanımının artmasından dolayı barajlardaki su miktarı azalıyor” dedi.