İstanbul’un 5 ilçesinde flaş uyuşturucu operasyonu! Cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokakta uyuşturucu satan tacirlere yönelik 5 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 5’i tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler, Sultanbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan tacirlere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göçre, Adalar ilçesinde; 25.4 gram kubar, 12.9 gram sıvı narkotik madde ele geçirilirken Abdullah K. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy ilçesinde; 10.3 gram 8 parça halinde eroin, 1 adet elektronik tartı, 2520 TL para ele geçirildi. Burada da Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19), Barış Ö. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN YANINDA CEPHANELİK ÇIKTI



Esenler ilçesinde; 1 kilo 113,17 gram bonzai, 3 gram kubar, 50 adet uyuşturucu hap, 8225 TL para, 6 adet pompalı tüfek ile 17 adet tüfek fişeği, 3 adet tabanca ile 75 adet fişek ele geçirildi. Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38), Muhammet A. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören ilçesinde; 108 adet uyuşturucu hap, 1.97 gram kokain ele geçirilirken Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23), Namık Kemal Ş. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli ilçesinde ise, 5.9 gram eroin, 370 TL para, 1 adet cep telefonu, 33.7 gram bonzai ele geçirildi. Serhat Ç. (19), Abidin K. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDIKAYDET VE DEVAM ET



Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 20 şahıstan 5'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 9 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)