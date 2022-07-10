İstanbul’u bayramda sel vurdu! İstanbullu selle mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yoktu! Muğla'da tatilde mi?

İstanbul'u bayramda sel vurdu hasar büyük özellikle Esenyurt ilçesi 2 yıl arayla sel felaketini yaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nerede? Gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arıyor. Sosyal medyada "İmamoğlu nerede?" etiketi ile binlerce paylaşım yapılıyor. İmamoğlu’nun Muğla’da tatilde olduğu öğrenildi. ​A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı…

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