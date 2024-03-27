27 Mart 2024, Çarşamba
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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Yine İETT yine yolda kalan bir araç
İstanbulları isyan ettirme noktasına getiren İETT arızalarına yenileri eklendi. Sultangazi'de arıza yapan iki İETT otobüsü yolda kaldı, mağdur olan yolcular mevcut İBB yönetimine isyan etti. Ümraniye'de ise arızalanan yine bir İETT otobüsü çekiciyle götürülürken görüntülendi.