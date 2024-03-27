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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Yine İETT yine yolda kalan bir araç

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 18:36
İstanbulları isyan ettirme noktasına getiren İETT arızalarına yenileri eklendi. Sultangazi'de arıza yapan iki İETT otobüsü yolda kaldı, mağdur olan yolcular mevcut İBB yönetimine isyan etti. Ümraniye'de ise arızalanan yine bir İETT otobüsü çekiciyle götürülürken görüntülendi.
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