İstanbul'daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt'ta evi sular böyle bastı

SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul'da etkili olan yağış sonrası birçok ev zarar gördü. Özellikle bodrum katlarda maddi hasar meydana geldi. Esenyurt'a bir eve sel sularının dolma anı A Haber ekranlarından yansıtıldı. İstanbul'da yaşanan felaket ve bilançoya dair detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte olay yerinden görüntüler.

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