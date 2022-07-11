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İstanbul'daki selin şiddetini gösteren görüntü! Esenyurt'ta evi sular böyle bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2022 18:04
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nın 1. günü İstanbul'da etkili olan yağış sonrası birçok ev zarar gördü. Özellikle bodrum katlarda maddi hasar meydana geldi. Esenyurt'a bir eve sel sularının dolma anı A Haber ekranlarından yansıtıldı. İstanbul'da yaşanan felaket ve bilançoya dair detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte olay yerinden görüntüler.
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İstanbul’daki selin şiddetini gösteren görüntü
İstanbul'daki selin şiddetini gösteren görüntü
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