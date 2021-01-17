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İstanbul'daki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 14:34
Güncelleme:17.01.2021 15:08
İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Buna en çok çocuklar sevindi. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. A Haber muhabiri Beşiktaş'ta bir parkta çocukların sevincine ortak oldu. İşte çocukların karla oyunundan renkli görüntüler...

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, çocukları sevindirdi.

İstanbul'un tamamına yakınında yağış devam ederken, yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar karla kaplandı.

Beşiktaş'ta da çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

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