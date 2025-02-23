İstanbul’daki feci kaza kamerada

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, geri manevra yapan taksiye çarpıp iki evin duvarına vurarak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sokak tedbir amaçlı kapatıldı. Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, annesinin o saatte odasında olmamasının büyük bir felaketi önlediğini söyledi.