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İstanbul’daki feci kaza kamerada! Taksi yetmedi duvarlara vurdu

İstanbul'daki feci kaza kamerada! Taksi yetmedi duvarlara vurdu

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Giriş: 23.02.2025 07:01
Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, geri manevra yapan taksiye çarpıp iki evin duvarına vurarak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sokak tedbir amaçlı kapatıldı. Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, annesinin o saatte odasında olmamasının büyük bir felaketi önlediğini söyledi.
İstanbul’daki feci kaza kamerada! Taksi yetmedi duvarlara vurdu
İstanbul’daki feci kaza kamerada
İstanbul'daki feci kaza kamerada
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