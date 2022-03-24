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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 14:39
İzmir Kültürpark'taki toplam 15 palmiye, böcek sardığı iddiasıyla büyükşehir belediyesi tarafından kesildi. Bölgede katledilen ağaçların sayısı 100'e yaklaştı. Peki ağaçlar kurtarılabilir miydi? Detayları A Haber ekibinden Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İzmirde palmiye katliamı İZMİR'DE PALMİYE KATLİAMI

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İzmir’de palmiye katliamı
İzmir'de palmiye katliamı
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