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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! E-5’te Halıcıoğlu kavşağında trafik yoğunluğu

İHA
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Giriş: 19.01.2022 00:11
E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Edirne istikameti Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikameti seyir halindeki Z.E.'nin kullandığı 34 DKB 548 plakalı otomobil, Kemal A. yönetimindeki 34 BZD 12 plakalı araç ve 34 BOL 657 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonrası aracında sıkışan sürücü Z.E, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"MAKAS ATA ATA GELİYORDU"
Kazada aracına arkadan vurulduğunu söyleyen sürücü Kemal A., "Arkadan bana vurunca ben savrulmaya ve dönmeye başladım. Başka bir araca geldi vurdu tekrardan. Hatırladığım bu. Durduğumuzda durum bu haldeydi. Makas ata ata geliyordu. Yaralı bir tek kendisi var. Durumunu bilmiyoruz. En az bir 15-20 metre sürüklendik. Bariyerlere vura vura durduk" ifadelerini kullandı.
Kaza nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesiyle normale döndü.
Öte yandan yaralı sürücünün makas atarak ilerlediği ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi

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