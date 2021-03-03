İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.