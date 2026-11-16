Yeni Parti kurultayında liste tartışması! Sinan Burhan canlı yayında değerlendirdi
Spot: Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Parti Meclisi üye sayısının 150'den 160'a çıkarılmasını ve blok liste tercihinin parti içindeki yansımalarını yorumlayan Burhan, Özgür Özel'in kurultay konuşmasında CHP'ye yönelik mesajlarına ağırlık vermesini eleştirdi. Burhan, yeni yönetimde yer alabileceği konuşulan isimlere ilişkin kulis bilgilerini de paylaştı.