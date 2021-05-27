İstanbul’da Yudum Mert çocuklarının gözü önünde katledildi! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de 33 yaşındaki Yudum Mert, çalıştığı özel hastanede kapıcılık yapan kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının çocukları göz muayenesine annelerinin çalıştığı hastaneye götürdüğü ve bu sırada ikili arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, “Beni aldattığını düşünüyordum. O yüzden olayı gerçekleştirdim. Pişmanım." dedi.