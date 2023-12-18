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İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada: Kız arkadaşına laf atan şahısları dövdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 11:57
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sokakta ve caddelerde yine sinirler gerildi. Kimi zaman laf atma kimi zamanda bilinmeyen nedenlerle sokaklar boks ringine döndü. Ortaköy’de kafeteryadan çıkan arkadaş grubunun yanındaki bir kadına sarhoş olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından laf atıldı.
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