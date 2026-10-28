İsrail'de Arap seçmenlerin oy kullanması engellendi! Sandık başında darp ve saatlerce bekletme iddiası

İsrail'de Arap seçmenlerin oy kullanma hakkının engellendiği, sandık başına gelen bazı seçmenlerin darbedildiği ve diğerlerinin saatlerce bekletildiği bildirildi. İsrail Parlamentosunun Arap milletvekili Ahmed Tıbi, oy verme işlemlerinin kasıtlı olarak geciktirildiğini belirterek duruma sert tepki gösterdi. Dışarıda bekleyen bir kadının bayıldığını söyleyen Tıbi, yetkililere seslenerek seçmenlerin oy kullanmasına izin verilmesini istedi.