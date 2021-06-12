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İstanbul'da yağmur ve dolu! Beklenen yağış, Avcılar ile Küçükçekmece civarında etkili oldu

DHA
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Giriş: 12.06.2021 16:16
Güncelleme:12.06.2021 16:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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